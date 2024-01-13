e-Devlet hesabı olanlar dikkat! Böylesi ilk kez oluyor

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sağlanan bilgilere göre, geçen yıl e-Devlet'e gerçekleştirilen 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi rekor olarak tescillendi. 2023 yılı itibarıyla sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 64 milyon 281 bin 459'a ulaştı. Sadece 2023'te 2 milyon 538 bin 134 yeni kullanıcı kaydedildi. Kapıya entegre kurum sayısı 1000'in üzerine çıkarken sunulan dijital hizmet sayısı 7 bin 741'e yükseldi.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMET BELLİ OLDU





En fazla girişin 29 milyon 658 bin 576 kullanıcı ile 20 Temmuz'da yapıldığı belirtilirken, geçen yılın toplamında 12 milyar 424 milyon 496 bin 594 dijital hizmet kullanımı kaydedildi. Öne çıkan hizmetler arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" en çok tercih edilen hizmet oldu.

AVRUPA'DA İLK 10'DA

Türkiye, e-Devlet hizmetlerinde Avrupa'da ön sıralarda yer alarak Fransa, Almanya, Norveç, İspanya, İtalya ve İsveç gibi ülkeleri geride bıraktı. Avrupa Komisyonu'nun "2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu"na göre Türkiye, 35 ülke arasında 10. sırada yer aldı.

2024 hedefleri arasında kayıtlı kullanıcı sayısının 66 milyonu aşması, sunulan hizmet sayısının 8 bini bulması ve mobil hizmet sayısının 5 bin olması yer alıyor. Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması, kamu hizmetlerinin standartlaştırılması ve süreç tasarımı için çalışmalar da devam ediyor.