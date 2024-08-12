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e-Devlet ile Tünel, Köprü ve Otoyol Ödemeleri Artık Daha Kolay

Ulaşım Bakanı Uraloğlu, tünel, köprü ve otoyol ödemelerini e-Devlet ile tek tıkla yapılabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:11
e-Devlet ile Tünel, Köprü ve Otoyol Ödemeleri Artık Daha Kolay

Tünel, Köprü ve Otoyol Geçiş Ödemeleri e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini artık e-Devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Yeni Düzenleme ile Kolaylıklar Artacak

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen geliştirme ile birlikte bu düzenlemenin Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları kapsadığını belirtti. "Vatandaşlarımız, geçiş borçlarını güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden ödeyebilecekler." dedi.

Araç Sahiplerine Pratik Çözümler

Araç sahipleri, otoyol kullanımlarını takip ederek, herhangi bir yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını kolayca ödeyebilecek. Uraloğlu, "Bu gelişmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi hususunda büyük kolaylıklar sağlayacak. Sadece plaka kaydı yapılan araçların sahipleri bu işlemleri gerçekleştirebilecek." diye ekledi.

Dijitalleşme ve Kullanıcı Dostu Hizmetler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak işlemlerle birlikte vatandaşların ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi işlemleri de daha kolay hale geleceğini vurguladı. "Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve bu hizmetleri daha pratik, güvenli hale getirmek." ifadelerini kullandı.

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