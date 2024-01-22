e-Devlet şifresi olanlar dikkat! Bu değişiklikten haberi olmayan yandı

Türkiye'de devlet işlerini yaparken herkesin eli kolu olan e-Devlet sisteminde yepyeni bir düzenleme yapıldı. Detaylar haberimizde...







E-DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI!

Vatandaşların devlet hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi amacıyla oluşturulan e-devlet şifresi alım süreciyle resmi olarak yeni bir dönem başladı. Bu nedenle e-devlet şifre işlemleri artık Türksat Kablo Abonelik Merkezi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet şifre alma işlemi artık Türksat'taki Kablolu Abonelik Merkezi'nden gerçekleştirilerek vatandaşların e-Devlet altyapısına erişimi kolaylaştı.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, bürokrasiyi azaltmak amacıyla kurulan e-devlet kapısı, 22 hizmet, 64,5 milyona yakın kayıtlı kullanıcı ve 7 bin entegre e-hizmet ile başlattığı ilerlemeyi sürdürüyor.

E-DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİ TÜRKSAT MERKEZLERİNE TAŞINDI

1026 kurumun tüm işlemleri e-devlet kapısı üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirilirken, e-devlet şifresi alma prosedürü de Türksat'taki kablolu abonelik merkezine aktarıldı. Bu da e-devlet kapılarına erişimin kolaylaştığı anlamına geliyor.

E-DEVLET KULLANICILARININ GÖRÜŞLERİ ALINDI

Öte yandan, e-Devlet Kapısı'nın internet sitesi ve mobil uygulaması 'Oran' üzerinden 1 milyon kullanıcının görüş ve önerilerinin alındığı 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Araştırması' sonuçlarına göre, e-Devlet Kapısı yüksek. Yüzde 95,3'e ulaştı.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Ayrıca e-devlet şifreleri PTT'den alınmaya devam edilecek. PTT Merkez Müdürlüğünden T.C. isimli kişiyle bizzat iletişime geçilerek e-devlet şifresini içeren zarf gönderilebilir. Uygula. Almak için lütfen üzerinde kimlik numaranız bulunan kimliğinizi ibraz edin.

E-DEVLET, VATANDAŞLARIN AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRMESİNİ SAĞLAR:

BİLGİ EDİNME: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarından bilgi ve belge edinebilir,

BAŞVURU: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarına başvuru yapabilir,

ÖDEME: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarına ödeme yapabilir,

İZİN: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarından izin alabilir,

KAYIT: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarına kaydolabilir.

E-DEVLET'TE SUNULAN HİZMETLER ARASINDA,

Kimlik bilgileri sorgulama,

Pasaport ve ehliyet başvurusu,

Vergi ödeme,

Sosyal yardım başvurusu,

Sağlık raporu alma,

Araç muayene randevusu alma,

Arsa ve ev satışı işlemleri,

Eğitim başvurusu,

Askerlik işlemleri gibi birçok hizmet yer almaktadır.