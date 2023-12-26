e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 üretim yılına yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurular 2 Ocak 2024'te sona eriyor. Başvurular 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren İl/İlçe Müdürlükleri ve e-Devlet Kapıları üzerinden kabul edilecektir.

İlk kez başvuran veya arazi bilgileri değişen çiftçilerin eyalet/ilçe arazi ve orman müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ÇKS'ye başvuruda bulunan çiftçiler, e-devlet uygulaması üzerinden başvurularını yenileyebiliyor.

"Taahhüt belgesiyle kayıt altına alınacak"





ÇKS Yönetmeliği'nde son dönemde yapılan değişikliklerle artık tarımsal faaliyet yürütülen alanların mülkiyetine bakılmaksızın taahhüt beyanı yoluyla kayıt altına alınmasına olanak sağlanıyor. Bu düzenleme aynı zamanda daha önce tescili mümkün olmayan, sahibi vefat etmiş ve mirasçılara intikal etmemiş taşınmazların da Tapu Siciline tesciline olanak tanımaktadır.

Bu uygulama sayesinde mülkiyet veya miras sorunları nedeniyle çiftlik desteklerinden, sübvansiyonlardan, çiftlik kredilerinden veya devlet destekli çiftlik sigortasından yararlanamayan üreticiler bu yardımlardan yararlanabiliyor.

ÇKS işlemleri, Tarım Bakanlığı'na bağlı dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde sunulan 'TarımCebimde' mobil uygulamasından gerçekleştirilebiliyor. Bu uygulama çiftçilere tarımsal bildirimler, destekler ve çeşitli konularda kolaylık sağlamaktadır. Bu kapsamda ilk kez e-devlet üzerinden gerçekleştirilen ÇKS kayıtlarının yenilenmesi ve ürün yenileme başvurularının sayısı 1 Ekim 2022 itibarıyla 1,5 milyona ulaştı.

Aynı zamanda e-devlet ve mobil uygulama 'TarımCebimde' üzerinden ilk kez oluşturulan ÇKS dokümanlarının sayısı da 11 milyonu aştı.