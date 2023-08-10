e-Devlet'e girenler dikkat: Çakma e-Devlet sitelerine karşı uyarı geldi

E-DEVLET’E GİRERKEN AMAN DİKKAT

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, tarafından siber dolandırıcılık ile ilgili olarak önemli uyarı geldi.

Son zamanlarda artan sahte e- devlet sitelerinin fazlalığına dikkat çekilirken vatandaşların oltaya gelmemesi için önemli paylaşımda bulunuldu.

VATANDAŞLARA UYARI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı’nın resmi X hesabından uyarı paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda oltaya gelmemek için vatandaşların iki aşamalı girişi aktif etmelerinin şart olduğu, ‘http://turkiye.gov.tr’ adresi ya da ‘e-Devlet Kapısı’ mobil uygulaması üzerinden girişin yapılmasının sağlıklı olduğu ifade edildi.