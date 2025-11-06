E-ihracatta Yeni Dönem: TİM ve AwwEx ile %15 İndirim

TİM ile Asset Worldwide Express iş birliğiyle TİM üyeleri AwwEx üzerinden e-ihracatta %15 indirim kazanacak; kampanya imzadan sonra üç ay geçerli.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:19
E-ihracatta Yeni Dönem: TİM ve AwwEx ile %15 İndirim

E-ihracatta Yeni Dönem: TİM ve AwwEx İş Birliğiyle %15 İndirim

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Asset Worldwide Express arasında imzalanacak iş birliği mutabakatı çerçevesinde, TİM üyeleri AwwEx dijital platformu üzerinden yapacakları e-ihracat gönderilerinde %15 indirim avantajı elde edecek.

Kampanya ve uygulama kapsamı

Kampanya; e-ihracat ile birlikte posta, numune ve doküman taşımalarını kapsıyor. Özellikle Kasım indirimleri ve yılbaşı dönemi gibi yoğun satış sezonlarında ihracatçılara hız ve maliyet avantajı sağlaması hedefleniyor. İş birliği mutabakatı, 6 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Asset Worldwide Express Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin tarafından imzalanacak. Kampanya, imzalanmanın ardından üç ay boyunca geçerli olacak.

AwwEx platformunun öne çıkan özellikleri

Türk mühendisler tarafından geliştirilen AwwEx platformu (www.awwex.com), ihracat süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek KOBİ’lerin global pazarlarda daha rekabetçi, görünür ve verimli hale gelmesini hedefliyor. Kullanıcılar; gönderi oluşturma, ödeme, kurye rezervasyonu, gönderi takibi ve iade yönetimi gibi tüm işlemleri tek ekrandan, saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.

Platformun dikkat çeken bileşenlerinden biri olan ABD Vergi Hesaplama Modülü, Amerika’ya yapılan gönderilerde geçerli vergi yükümlülüklerini otomatik hesaplayarak ihracatçılara finansal öngörü ve planlama kolaylığı sunuyor. AwwEx; Avrupa, Amerika ve Ortadoğu başta olmak üzere geniş kapsama alanı ile ihracatçılara doğruluk, hız ve maliyet avantajı sağlıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

Asset Worldwide Express Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin iş birliğine ilişkin, "Bu mutabakat Türk ihracatçısının dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir adım. Amacımız yalnızca taşıma hizmeti sunmak değil, ihracatçılarımızı küresel ticaretin dijital bir parçası haline getirmek" ifadelerini kullandı. TİM ve Asset, Türkiye’deki ihracatçıların uluslararası pazarlarda dijitalleşme, hız ve maliyet avantajı ile öne çıkmasını sağlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) İLE ASSET WORLDWİDE EXPRESS ARASINDA İMZALANACAK İŞ BİRLİĞİ...

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) İLE ASSET WORLDWİDE EXPRESS ARASINDA İMZALANACAK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATI ÇERÇEVESİNDE, TİM ÜYELERİ AWWEX DİJİTAL PLATFORMU ÜZERİNDEN YAPACAKLARI E-İHRACAT GÖNDERİLERİNDE YÜZDE 15 İNDİRİM AVANTAJI ELDE EDECEK.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) İLE ASSET WORLDWİDE EXPRESS ARASINDA İMZALANACAK İŞ BİRLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu