E-ihracatta Yeni Dönem: TİM ve AwwEx ile %15 İndirim

E-ihracatta Yeni Dönem: TİM ve AwwEx İş Birliğiyle %15 İndirim

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Asset Worldwide Express arasında imzalanacak iş birliği mutabakatı çerçevesinde, TİM üyeleri AwwEx dijital platformu üzerinden yapacakları e-ihracat gönderilerinde %15 indirim avantajı elde edecek.

Kampanya ve uygulama kapsamı

Kampanya; e-ihracat ile birlikte posta, numune ve doküman taşımalarını kapsıyor. Özellikle Kasım indirimleri ve yılbaşı dönemi gibi yoğun satış sezonlarında ihracatçılara hız ve maliyet avantajı sağlaması hedefleniyor. İş birliği mutabakatı, 6 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Asset Worldwide Express Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin tarafından imzalanacak. Kampanya, imzalanmanın ardından üç ay boyunca geçerli olacak.

AwwEx platformunun öne çıkan özellikleri

Türk mühendisler tarafından geliştirilen AwwEx platformu (www.awwex.com), ihracat süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek KOBİ’lerin global pazarlarda daha rekabetçi, görünür ve verimli hale gelmesini hedefliyor. Kullanıcılar; gönderi oluşturma, ödeme, kurye rezervasyonu, gönderi takibi ve iade yönetimi gibi tüm işlemleri tek ekrandan, saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.

Platformun dikkat çeken bileşenlerinden biri olan ABD Vergi Hesaplama Modülü, Amerika’ya yapılan gönderilerde geçerli vergi yükümlülüklerini otomatik hesaplayarak ihracatçılara finansal öngörü ve planlama kolaylığı sunuyor. AwwEx; Avrupa, Amerika ve Ortadoğu başta olmak üzere geniş kapsama alanı ile ihracatçılara doğruluk, hız ve maliyet avantajı sağlıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

Asset Worldwide Express Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin iş birliğine ilişkin, "Bu mutabakat Türk ihracatçısının dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir adım. Amacımız yalnızca taşıma hizmeti sunmak değil, ihracatçılarımızı küresel ticaretin dijital bir parçası haline getirmek" ifadelerini kullandı. TİM ve Asset, Türkiye’deki ihracatçıların uluslararası pazarlarda dijitalleşme, hız ve maliyet avantajı ile öne çıkmasını sağlamayı hedefliyor.

