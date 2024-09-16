E-posta İle İfade Özgürlüğü Haklı Bulundu

Anayasa Mahkemesi, E-posta Yoluyla İfade Özgürlüğünü Savundu

Yüksek Mahkeme, işten çıkarılan bir işçinin maaş zammına ilişkin yaptığı şikayetin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Serap Aslan'ın E-postası Olay Oldu

Maaşına %5,3 oranında zam yapılmış olan Serap Aslan, yöneticilerine gönderdiği e-postada, "Merhabalar, bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum" ifadelerini kullanarak, zam oranından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiştir.

E-posta sonrası işten çıkarılan Aslan, haksız fesih gerekçesiyle Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme Kararları Ve AYM'nin Değerlendirmesi

Yerel mahkeme, e-postanın işverenin onuruna zarar verebileceğini öne sürerek, tazminat talebini reddetti. Ancak Aslan, Yargıtay onayı sonrası Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Aslan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine kanaat getirerek, 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi ve yerel mahkemeye yeniden yargılama için dosya gönderildi.

İfade Özgürlüğü ve İş Yerindeki Denge

Kararda, ifade özgürlüğünün toplum için vazgeçilmez olduğu ve iş akdinin feshinin bu özgürlük ile işverenin itibarı arasında adil bir denge sağlanmadan yapıldığı vurgulandı. Sonuç: Anayasa Mahkemesi'nin kararı, çalışanların memnuniyetsizliklerini ifade etme haklarını koruduğunu ortaya koydu.