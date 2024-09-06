e-YDS Sınavı Yarın 4 İlde Gerçekleştirilecek

ÖSYM'den e-YDS Duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/10) düzenleyecek. Bu önemli sınav, 25 Ekim 2023 tarihinde Türkiye’nin dört büyük ilinde yapılacak.

Sınav Detayları

e-YDS/10, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana şehirlerindeki toplam 47 e-Sınav salonunda uygulanacak. Sınav, 13.45 itibarıyla başlayıp 16.45'te sona erecek. Adaylara, toplamda 80 soru için 180 dakika süre verilecek; ek süre talep edenler ise 30 dakika daha ek süre kullanabilecekler.

Kimlik Kontrolü ve Önemli Bilgiler

Adayların kimlik kartlarını kaybeden veya kimlik belgesi olmayanlar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Bu, kayıtlı olan her adayın sınava girmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Katılım Sayısı ve Güvenlik Tedbirleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, 5 bin 258 adayın sınava katılacağını belirtirken, sınav sırasında toplamda 346 emniyet görevlisinin görev alacağını da ifade etti.