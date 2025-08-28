DOLAR
E3'ten BMGK'ya snapback başvurusu: İran'a BM yaptırımları geri mi dönüyor?

İngiltere, Fransa ve Almanya (E3), İran'a BM yaptırımlarını yeniden getirebilme imkanı veren snapback mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ya başvurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:19
E3'ten BMGK'ya snapback başvurusu

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran yaptırımlarının yeniden uygulanması için harekete geçti

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe sokma imkânı veren snapback mekanizmasının işletilmesi talebiyle BMGK'ya başvuruda bulundu.

Snapback mekanizması, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirli koşullar sağlandığında mevcut yaptırımların tekrar yürürlüğe konmasına olanak tanıyor. E3'ün başvurusu, bu mekanizmanın devreye alınması yönünde resmi adım niteliği taşıyor.

Başvurunun ardından süreç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine alınarak değerlendirilecek. Konseyde verilecek kararlar, bölgesel ve küresel diplomasi üzerinde etkili olabilecek gelişmelerin önünü açabilir.

E3'ün başvurusu, İran ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor; sürecin nasıl ilerleyeceği ise BMGK'daki tartışmalar ve kararlarla netleşecek.

