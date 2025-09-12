E3'ten Doha'daki Hamas Heyetine Saldırıya Kınama

E3'ten Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırıya sert kınama

Almanya, Fransa ve İngiltere ortak açıklama yaptı

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkeleri, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

"9 Eylül'de Doha'da gerçekleşen, Katar'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginlik yaratma tehlikesi taşıyan İsrail saldırılarını kınıyoruz." ifadesi, üç ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada yer aldı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki savaşın sona ermesini ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtilerek, tüm taraflara acil ateşkes anlaşması sağlamak için yeni çabalar sarf etme çağrısında bulunuldu.

Katar ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, Mısır ve ABD ile birlikte arabuluculuk çabalarında Körfez ülkesinin hayati rolü ön plana çıkarıldı.

"Tarafları itidal göstermeye ve barış fırsatını değerlendirmeye çağırıyoruz." denilen açıklama, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısını yineledi.

Üç ülke ayrıca, askeri harekatın sivillerin toplu olarak yerinden edilmesine, kayıplara ve temel altyapının tahrip olmasına neden olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze şehrindeki operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a yönelik tehditte bulunarak: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız."

Ortak açıklama, tarafları itidale çağırırken, E3 ülkeleri bölgedeki müzakerelerin ve insani çabaların korunmasının önemine dikkat çekti.