E3'ten Doha'daki Hamas Heyetine Saldırıya Kınama

Almanya, Fransa ve İngiltere, 9 Eylül Doha saldırısını kınayarak acil ateşkes çağrısı yaptı; Katar ile dayanışma ve arabuluculuk vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:42
E3'ten Doha'daki Hamas Heyetine Saldırıya Kınama

E3'ten Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırıya sert kınama

Almanya, Fransa ve İngiltere ortak açıklama yaptı

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkeleri, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

"9 Eylül'de Doha'da gerçekleşen, Katar'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginlik yaratma tehlikesi taşıyan İsrail saldırılarını kınıyoruz." ifadesi, üç ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada yer aldı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki savaşın sona ermesini ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtilerek, tüm taraflara acil ateşkes anlaşması sağlamak için yeni çabalar sarf etme çağrısında bulunuldu.

Katar ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, Mısır ve ABD ile birlikte arabuluculuk çabalarında Körfez ülkesinin hayati rolü ön plana çıkarıldı.

"Tarafları itidal göstermeye ve barış fırsatını değerlendirmeye çağırıyoruz." denilen açıklama, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısını yineledi.

Üç ülke ayrıca, askeri harekatın sivillerin toplu olarak yerinden edilmesine, kayıplara ve temel altyapının tahrip olmasına neden olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze şehrindeki operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a yönelik tehditte bulunarak: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız."

Ortak açıklama, tarafları itidale çağırırken, E3 ülkeleri bölgedeki müzakerelerin ve insani çabaların korunmasının önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak