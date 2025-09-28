E3 Ülkeleri, İran'a BM Yaptırımlarının Geri Getirilmesini Memnuniyetle Karşıladı

Fransa, Almanya ve İngiltere, 28 Ağustos'ta başlatılan 'snapback' sürecinin tamamlanmasıyla BM yaptırımlarının İran'a yeniden uygulanmasını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:12
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul tarafından yapılan ortak açıklamada, 28 Ağustos'ta başlatılan ve herhangi bir anlaşmaya varılmadığı takdirde bir ay içinde İran'a BM yaptırımlarının yeniden uygulanmasına imkan tanıyan 'snapback' sürecinin tamamlandığı ve bugün itibarıyla yaptırımların devreye alındığı duyuruldu.

Açıklamada, E3 ülkelerinin İran'ın asla nükleer silah edinmemesi veya geliştirmemesi yönündeki ortak hedefi paylaşmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararında öngörülen 'snapback' sürecinin tamamlanmasının ardından Konseyin 1969, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929 sayılı kararlarının yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildiren E3 ülkeleri, İran ve taraf devletlere bu kararlara uyma çağrısı yaptı.

Açıklamada, 'İran'ın (nükleer) taahhütlerini defalarca ihlal etmesi göz önüne alındığında E3 ülkelerinin snapback prosedürünü başlatmaktan başka seçeneği kalmamış ve bu prosedür sonunda söz konusu kararlar yeniden yürürlüğe girmiştir.' ifadesine yer verildi.

Snapback sürecinin işletilmesi

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve 'snapback' olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanı tanıyan mekanizmayı 28 Ağustosta işletme kararı almıştı.

'Snapback' süreci, yeni karara yol açacak son dakika anlaşması olmadığı ya da son tarih uzatılmadığı takdirde 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecekti. Son olarak dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde sürecin uzatılmasını öngören karar tasarısı kabul edilmemişti.

2015 nükleer anlaşması ve 'snapback' maddesi

İran ile BMGK’nin 5 daimi üyesi (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere) ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015’te nükleer anlaşma olarak adlandırılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlandırmayı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği yapmayı kabul etmişti.

Buna karşılık, İran’a nükleer programı nedeniyle uygulanan BM ve Avrupa Birliği yaptırımları, 16 Ocak 2016'da anlaşmanın BMGK onayıyla yürürlüğe girmesiyle kaldırıldı ancak İran'ın sözleşmeye uymaması halinde tüm yaptırımları yeniden uygulamaya izin veren madde yani 'snapback' mekanizması, anlaşmaya eklenmişti.

