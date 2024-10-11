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EANA'dan Gazetecilere Destek Çağrısı: Gazze'de 176 Gazeteci Hayatını Kaybetti

EANA, Gazze'deki saldırılarda öldürülen gazetecilere destek çağrısı yaptı ve kayıpları kınadı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:26
EANA'dan Gazetecilere Destek Çağrısı: Gazze'de 176 Gazeteci Hayatını Kaybetti

EANA'dan Önemli Açıklama

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Gazze Şeridi'nde yaşanan trajedilere dikkat çekerek gazetecilere destek çağrısında bulundu.

Gazetecilerin Hayatlarını Kaybetmesi

7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi'nde, Anadolu Ajansı'nın (AA) kameramanı da dahil olmak üzere toplam 176 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi. EANA, bu kayıpların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gazetecilik, Hayat Kurtarma Mücadelesidir

EANA, darbelere ve tehditlere maruz kalan gazetecilerin, bilgi akışının sağlanması adına verdikleri mücadelenin önemine dikkat çekti.

Gelecek İçin Umut

Birlik, bu tür saldırıların durdurulması ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması adına uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, gazetecilik mesleğinin korunması gerektiğini açıkladı.

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