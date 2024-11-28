EBA'da 79 Yeni Çocuk Şarkısı Yayında

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Okul Öncesi Eğitim Alanında Yeni Adım

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi çocuklar için hazırlanan 79 yeni şarkı ve eğitim materyalini EBA platformunda erişime açtı. Yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, çocukların bütüncül gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdi.

Çocukların Müzik Eğitimi Geliştiriliyor

Yeni oluşturulan şarkılar, çocukların yaşlarına, ilgilerine ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlandı. Çalışmalarla hedeflenen beceriler arasında seslerin ve müziğin ayırt edilmesi, ritim tutma, şarkı söyleme ve müzik eşliğinde hareket gibi önemli müzik becerileri bulunuyor.

Öğretici Temalar ve Değerler

Şarkıların içeriğinde milli, manevi ve kültürel değerlere, sosyal duygusal öğrenme becerilerine, çevre bilinci ile sürdürülebilirlik konularına, ayrıca bilimsel ve teknolojik içeriklere yer verildi. Çocukların ilgi duyduğu uzay, bitkiler ve hayvanlar gibi çeşitli temalar da şarkılarda işlendi.

Özel Şarkılar ve Eğitim Materyalleri

Bakanlık, her okul öncesi eğitim sınıfına ücretsiz olarak dağıtılan öykü kitaplarıyla ilişkili özel şarkılar da hazırladı. "Atatürk", "23 Nisan", "Öğretmenim", "Temiz Deniz" gibi çeşitli temalarla donatılmış 79 farklı çocuk şarkısı artık EBA Platformu'nda yer alıyor.

Yeni Eğitim Materyalleri

Ayrıca, "Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-1" ve "Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-2" isimli iki yeni eğitim materyali de hazırlandı. Bu materyallerde şarkı sözleri, notalar ve çocuklara öğretilmesi hedeflenen kelime grupları yer almakta. Bazı şarkılara yönelik etkinlik önerileri de sunulmakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.