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Eberswalde'deki Yangında Aileyi Kaybeden Baba Detaylı Araştırma Talep Ediyor

Eberswalde'de çıkan yangında eşi ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban, yangının sebebini araştırmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:59
Eberswalde'deki Yangında Aileyi Kaybeden Baba Detaylı Araştırma Talep Ediyor

Eberswalde'deki Yangında İki Can Kaybı

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyinde yer alan Eberswalde kentinde, bir evde meydana gelen yangında Emine Çoban ve 4 yaşındaki oğlu Umut Can yaşamlarını yitirdi.

Yangının Nedeninin Araştırılmasını Talep Ediyor

Yangında hayatını kaybeden Emine Çoban'ın eşi Eyüp Çoban, yangının çıkış sebebinin detaylı bir şekilde araştırılmasını istedi. AA muhabirine verdiği demeçte, "Bu yangın iyice araştırılsın. Elektrik tesisatından mı çıktı, nereden, neden çıktı araştırılsın. 'Binanın alt katındaki berber dükkanı yanarken neden yandaki döner dükkan yanmadı?' Bu kafamdaki soru işareti," dedi.

Yangının Çıkış Zamanı ve Olayın Şoku

Yangının cumartesi gecesi 23.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Eyüp Çoban, o sırada Berlin'de olduğunu ve geri dönerken haber aldığını ifade etti. Yangın anında itfaiye ve polisin kendisini eve girmesine izin vermediğini söyleyen Çoban, "Çocuklarımın ismini verdim, listede benim çocukların ismi kurtarılanlar arasında yoktu," dedi.

Aile Bireylerinin Durumu ve Gelişmeler

Evdeki yangınla ilgili olarak Eyüp Çoban'ın amcası Adil Çoban ise sabah 04.00'te olay hakkında bilgi aldığını ve yangın sonrasında çok üzgün olduğunu dile getirdi. Yangın sırasında itfaiyenin, Emine Çoban ve oğlu Umut'u alt kata inerken kucak kucağa bulduklarını aktaran Adil Çoban, konunun aydınlatılacağına inandığını belirtti.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, polis Eberswalde'deki olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Binada yaşayan ailelerin çoğunun Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı olduğu bilgisi verilmiş, yangının nedeninin aydınlatılmasının araştırmalar sonucunda netleşeceği ifade edilmiştir. Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenilmiştir.

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