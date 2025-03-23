Ebrar Sitesi F Blok'un Bilirkişi Raporu: 99 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan İnşaatta 'Asli Kusur' Belirlendi

Kahramanmaraş'ta 99 kişinin ölümüne yol açan Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni raporda, yapının sorumluları 'asli kusurlu' olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:17
Ebrar Sitesi F Blok'un Bilirkişi Raporu: 99 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan İnşaatta 'Asli Kusur' Belirlendi

Ebrar Sitesi F Blok'a İlişkin Yeni Bilirkişi Raporu Hazırlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a dair yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin oluşturduğu 46 sayfalık rapor, dava dosyasına eklendi.

Raporda Tespit Edilen Eksiklikler

Hazırlanan bilirkişi raporunda, yapının inşa sürecindeki eksiklikler ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle bazı sorumluların "asli kusurlu" olduğu belirtildi. Raporda, zemin etüt raporunun yetersizliğine de dikkat çekilirken, statik projelerin belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı, uygulamanın yapı müteahhidi tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Malzeme Kalitesizliği ve Proje Uygunsuzluğu

Raporda, inşaatta kullanılan beton malzemenin C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun olmadığı, bazı çelik donatıların ise belirlenen kalite kriterlerini karşılamadığı vurgulandı. Ayrıca, statik proje müellifinin bazı kritik hususları dikkate almaksızın proje hazırladığı kaydedildi.

Açıklanan Bulgu ve Değerlendirmeler

Yeni raporda şu ifadelere yer verildi: "Dava konusu yapının, özellik arz eden yapılar sınıfında olmadığı, statik proje müellifinin 30 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı eki betonarme proje paftalarını hazırlarken, depreme dayanıklılık açısından gerekli önlemleri almadığı, yapı ruhsatının çatıda dubleks bağımsız bölüm inşasına yönelik olduğu ancak gerekli hesaplamaların yapılmadığı anlaşılmıştır."

Yapı Müteahhidi ve Diğer Sorumlular 'Asli Kusurlu' Bulundu

Raporda, 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymadan statik projeyi uygulayan yapı müteahhidinin "asli kusurlu" olduğu belirtilirken, diğer sanıkların da yönetmeliklere uygun denetim yapmadıkları gerekçesiyle aynı şekilde değerlendirildiği bildirildi. Öte yandan, mimari proje müellifi ve fenni mesulün değişiklik yapmadıkları için "kusursuz" olduğu ifade edildi.

Davanın Seyrine Dair Bilgiler

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 8 sanığın yargılanması Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmektedir.

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