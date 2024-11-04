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Ebru Gündeş Konseri İçin Teftiş Başlatıldı

ABB, Ebru Gündeş konseriyle ilgili çalışma başlattı ve henüz hiçbir ödeme yapılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 19:29
Ebru Gündeş Konseri İçin Teftiş Başlatıldı

Ebru Gündeş Konserine Yönelik Teftiş Açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek Ebru Gündeş konseri hakkında önemli bir duyuru yaptı. Belediye, konser organizasyonu ile ilgili olarak Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla bir teftiş süreci başlattığını bildirdi.

Henüz Ödeme Yapılmadı

ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasına fatura kesilmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. Teftiş Detayları Kamuoyuyla Paylaşılacak

Açıklamada, teftiş süreci sonucunda elde edilen bilgilerin detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. ABB, şeffaflık ilkesine bağlı kalarak bu konudaki gelişmeleri takip etmeye devam edecektir.

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Ebru Gündeş Konseri İçin Teftiş Başlatıldı

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