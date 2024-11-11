EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda Ödüller Verildi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından gerçekleştirilen 25. Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması, ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde, AA muhabiri Mahmut Serdar Alakuş, "Orkinos ihracatı 40 milyon dolar döviz getirdi" haberiyle Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazet...ciliği Mansiyon Ödülü'nü kazandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın Açıklamaları

Törende bir konuşma yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yazılı, görsel ve dijital basının kamuoyunu doğru bilgilendirme yükümlülüğünü vurguladı. Yorgancılar, dijital medyada artan dezenformasyona dikkat çekerek, "Dijital basında yazılan her haberin doğruluğu sorgulanabilir hale geldi. Birçok haber kısa süre içinde silinebiliyor ve gerçeklerle örtüşmeyebiliyor," dedi.

Yorgancılar, yazılı basının daha fazla sorumluluğa sahip olduğunu belirterek, doğru bilgilendirme yapmanın önemine değindi. "Haber kanallarında pozitif içerikler bulmakta zorlanıyoruz. Bu da gazetecilik anlamında sorgulanması gereken bir durum," ifadelerini kullandı. Yorgancılar, gazetecilerin halkın doğru bilgilendirilmesi adına araştırma yapmalarının altını çizdi.

İGC Başkanı Dilek Gappi'nin Vurguları

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi de gazeteciliğin toplum açısından önemine değindi ve basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar üzerine konuştu.

Yarışmada Kazananlar

Bu yılki yarışmada Ekonomi Gazetesi muhabiri Duygu Göksu, "Ege'nin limanları yatırım bekliyor" haberiyle Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü'nü kazandı. EBSO, bu tür organizasyonlarla gazeteciliğin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla bu yıl 25'incisini düzenlediği EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla bu yıl 25'incisini düzenlediği EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.