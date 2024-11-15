DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,44 -0,53%
ALTIN
2.840,41 -0,19%
BITCOIN
3.056.683,91 -1,17%

Ebu Gureyb Mağduru Iraklı Muhammed Tazminat Talep Ediyor

Ebu Gureyb Hapishanesi'nde işkencelere maruz kalan Iraklı Talib Muhammed, ABD'den tazminat istiyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:33
Ebu Gureyb Mağduru Iraklı Muhammed Tazminat Talep Ediyor

Ebu Gureyb Mağduru Iraklı Muhammed Tazminat Talep Ediyor

Irak'taki Ebu Gureyb Hapishanesi'nde maruz kaldığı işkenceleri anlatan Talib Muhammed, ABD güçlerinin gerçekleştirdiği kötü muamele nedeniyle tazminat talep ediyor.

57 yaşındaki Muhammed, ABD ordusunun taşeronlarından CACI firmasının, Iraklı 3 eski mahkuma 42 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildiği bir davada, kendisinin de benzer haklara sahip olduğunu savunuyor. Muhammed, "Hapishanede 1 yıl 4 ay sebepsizce tutuldum. O dönem diğer mahkumlar gibi benim de tazminat almam gerekiyor," dedi.

Kendisi de 31 Ekim 2003'te gözaltına alınan Muhammed, Ebu Gureyb'de yaşadığı travmatik anları şöyle anlattı: "Hapishanede son derece kötü muamele gördüm. Üzerimize köpekleri salıyor, sesli bombalar patlatıyorlardı. Cinsel işkenceye maruz kalmıştık. Gerçek mermilerle ateş açıyorlardı; iki mahkum gözümün önünde vurularak öldürüldü."

Muhammed, yaşadığı travmalardan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ve 20 yıldır cilt hastalığının tedavi edilemediğini belirtti. "ABD'deki mahkemede tazminat alan 3 kişinin yanı sıra yüzlerce mağdur var. Benim yaşadıklarım belki de daha ağırdı, ama ben de hak ettiğim tazminatı almak istiyorum," şeklinde konuştu.

Yaşam Mücadelesi ve Aile Problemleri

Muhammed, hapisten çıktıktan sonra hakkını aramak için birçok yere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirtti. Eşi, basına sızan işkence görüntüleri nedeniyle kendisini terk etti. İki çocuğu da babalarının yaşadığı travmalar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyor.

Muhammed, Bağdat'ta kirada oturduğunu ve komşularının Ebu Gureyb mahkumu olduğunu öğrenince mahalle baskısı nedeniyle sık sık ev değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, yüksek tansiyon ve kalp hastalığıyla mücadele eden Muhammed, devletten herhangi bir maaş almadığını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
6
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti
7
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı