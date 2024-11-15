Ebu Gureyb Mağduru Iraklı Muhammed Tazminat Talep Ediyor

Irak'taki Ebu Gureyb Hapishanesi'nde maruz kaldığı işkenceleri anlatan Talib Muhammed, ABD güçlerinin gerçekleştirdiği kötü muamele nedeniyle tazminat talep ediyor.

57 yaşındaki Muhammed, ABD ordusunun taşeronlarından CACI firmasının, Iraklı 3 eski mahkuma 42 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildiği bir davada, kendisinin de benzer haklara sahip olduğunu savunuyor. Muhammed, "Hapishanede 1 yıl 4 ay sebepsizce tutuldum. O dönem diğer mahkumlar gibi benim de tazminat almam gerekiyor," dedi.

Kendisi de 31 Ekim 2003'te gözaltına alınan Muhammed, Ebu Gureyb'de yaşadığı travmatik anları şöyle anlattı: "Hapishanede son derece kötü muamele gördüm. Üzerimize köpekleri salıyor, sesli bombalar patlatıyorlardı. Cinsel işkenceye maruz kalmıştık. Gerçek mermilerle ateş açıyorlardı; iki mahkum gözümün önünde vurularak öldürüldü."

Muhammed, yaşadığı travmalardan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ve 20 yıldır cilt hastalığının tedavi edilemediğini belirtti. "ABD'deki mahkemede tazminat alan 3 kişinin yanı sıra yüzlerce mağdur var. Benim yaşadıklarım belki de daha ağırdı, ama ben de hak ettiğim tazminatı almak istiyorum," şeklinde konuştu.

Yaşam Mücadelesi ve Aile Problemleri

Muhammed, hapisten çıktıktan sonra hakkını aramak için birçok yere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirtti. Eşi, basına sızan işkence görüntüleri nedeniyle kendisini terk etti. İki çocuğu da babalarının yaşadığı travmalar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyor.

Muhammed, Bağdat'ta kirada oturduğunu ve komşularının Ebu Gureyb mahkumu olduğunu öğrenince mahalle baskısı nedeniyle sık sık ev değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, yüksek tansiyon ve kalp hastalığıyla mücadele eden Muhammed, devletten herhangi bir maaş almadığını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.