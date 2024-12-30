Ebu Safiyye: Direnişin Sembolü Olmaya Devam Ediyor

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye Gazze'de Direnişin Sembolü Oldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail güçlerine karşı gösterdiği cesur duruşla direnişin sembolü haline geldi. Özellikle 27 Aralık tarihinde, üzerinde beyaz önlüğüyle tek başına İsrail tanklarına yürüdüğü anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce kez paylaşıldı.

İsrail Ordusuna Karşı Gösterilen Direniş

Ebu Safiyye, Kemal Advan Hastanesi'nin faaliyetlerini sürdürmesi için son ana kadar mücadele etti. Ancak, 27 Aralık'ta hastane askerler tarafından baskına uğradı ve sağlık çalışanları ile hastalar zorla dışarı çıkarıldı.

Kemal Advan, Gazze'nin kuzeyinde nadir sağlık hizmetleri sunan bir hastane olarak dikkat çekerken, Ebu Safiyye'nin İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü an, onun cesaretinin sembolü haline geldi.

Ebu Safiyye'nin Kayıp Durumu

Ebu Safiyye, 27 Aralık'ta alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldü. Ebu Safiyye'nin nerede olduğu ve sağlık durumuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Çetin Mücadele: Ebu Safiyye'nin Yaşamı

21 Kasım 1973'te Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda doğan Ebu Safiyye, mülteci bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Ailesi, 1948'de İsrail’in kurulmasıyla birlikte Askalan'dan zorla yerinden edilerek Gazze'ye sığınmak zorunda kalmıştı.

Ebu Safiyye, 7 Ekim 2023 itibarıyla başlayan İsrail saldırılarında çok ağır bedeller ödedi. 26 Ekim’deki bir saldırıda, oğlu İbrahim hayatını kaybetti. Tüm bunlara rağmen, oğlu için cenaze namazını kıldıran Ebu Safiyye, görevine devam etmeyi tercih etti.

Asla Vazgeçmedi

Ekim ayındaki saldırılarda yaralanan Ebu Safiyye, “Bu bizi durdurmayacak. Kanım meslektaşlarımın veya hizmet verdiğimiz insanların kanından daha değerli değil. İyileşir iyileşmez hastalarıma geri döneceğim.” dedi ve kısa süre sonra bir baston yardımıyla hastalarına bakmayı sürdürdü.

Ancak, Ebu Safiyye’nin direniş çağrıları büyük ölçüde duyulmadı ve o, 27 Aralık’taki baskınla birlikte kayıplara karıştı. Önemli bir sağlık kurumu olan Kemal Advan Hastanesi, şu an için hizmet dışı kalmış durumda. Ebu Safiyye’nin nerede olduğu ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeler ise merakla bekleniyor.