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Ebulfez Elçibey 24. Vefat Yıldönümünde Anılıyor

Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, vefatının 24. yılı dolayısıyla üzüntüyle anılıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:04
Ebulfez Elçibey 24. Vefat Yıldönümünde Anılıyor

Ebulfez Elçibey'in Anısına

Azerbaycan tarihinin önemli figürlerinden biri olan Ebulfez Elçibey, vefatının 24. yılında sevgi ve saygıyla anılıyor. Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile olan ilişkilerin güçlenmesini öncelikli hedef olarak belirleyen Elçibey, Türk dünyasında da önemli bir yer edinmiştir.

Bağımsızlık Mücadelesinde Öncü

1938 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Keleki köyünde doğan Elçibey, genç yaşlarda başladığı eğitim hayatında Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde Arap Filolojisi bölümünü kazandıktan sonra Mısır'da tercüman olarak görev yapmıştır. Üniversiteye dönüşünde Türkçülük ve bağımsızlık ideallerini öğrencilerine aşılamaya çalışan Elçibey, bu sebeple Sovyetler Birliği'nde zor günler geçirmiştir.

Politik Hayatı ve Reformları

Azerbaycan'da 1988'de başlayan halk hareketinin liderlerinden biri olan Elçibey, 1992'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştır. Cumhurbaşkanlığı sürecinde Sovyet ordusunu ülkesinden çıkararak milli bir ordu kurmuş ve birçok önemli reform gerçekleştirmiştir. Bu reformlar arasında Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş ve üniversite giriş sınavlarında test sistemi uygulanması yer almaktadır.

İlk Yurt Dışı Ziyareti Türkiye'ye

Elçibey, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulamıştır. Anıtkabir'i ziyaret ettiğinde ise "Senin askerin Elçibey" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirmiştir.

Hastalık ve Vefatı

Elçibey, siyasi hayatına Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin genel başkanı olarak devam ettikten sonra, yaşamının son dönemini sağlık sorunları ile mücadele ederek geçirmiştir. 22 Ağustos 2000'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştur.

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