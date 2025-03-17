Ece Clarke'ın 'Görünmezin Yakalanışı' Sergisi Paris'te Başlıyor

Ece Clarke'ın 'Görünmezin Yakalanışı' Sergisi Paris'te Açılıyor

Londra'da yaşayan resim, gravür ve heykel sanatçısı Ece Clarke, 2-12 Nisan tarihleri arasında Paris'te sanatseverlerin ilgisine sunacağı ''Görünmezin Yakalanışı'' sergisinin hazırlıklarını tamamladı.

Bu özel sergi, 150'den fazla kişisel sergi gerçekleştiren ve sayısız karma sergiye katılan sanatçı Niyazi Toptoprak ile birlikte açılacak. Sanatçının bugüne kadar ürettiği eserler, varoluşun gerçekliği, bilim ve evrenin dinamikleri, doğanın elementleri ve doğal formlar gibi derin temaları ele alıyor.

Ece Clarke, önceki yıllarda Göbeklitepe'deki motiflerden ilham alarak oluşturduğu eserleriyle dikkat çekmişti. Bu eserleri ''Göbeklitepe Zamanın İzleri'' sergisi kapsamında, önce Viyana ardından Londra'da sanatseverlerle buluşturmuştu.