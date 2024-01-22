Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar verildi

Yeşilköy'deki balık restoranında silahlı saldırı sonucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasak, yargılandığı davada ceza aldı. Yasak, 20 sanık arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar verildi
Yayın Tarihi:

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'deki balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın faili Kadir Yasak, hakim karşısına çıktı. Yasak, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

KADİR YASAK'A KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS

Kadir Yasak, 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçlarından yargılandığı davada ceza aldı. Mahkeme heyeti, sanık Yasak'a müebbet hapis, 4 yıl 6 ay hapis, 9 yıl hapis ve bin TL adli para cezası verdi.

NELER YAŞANDI?

Yeşilköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya maruz kalan ve yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Mayıs'ta 19 sanık hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve diğer sanıkların da farklı sürelerde hapis cezası istendi.

Öte yandan  Yeşilköy'deki balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili 20 sanık hakkında dava açılmıştı. 

Ece Erken, mahkemeye verdiği dilekçeyle davaya katılmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenecek olan Seren Serengil için 3. defa zorla getirme kararı verdi. Serengil, duruşmaya gelmediği takdirde suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Kıyafetten Süt Lekesi Nasıl Çıkarılır? İşte Pratik Yöntemler Kıyafetten Süt Lekesi Nasıl Çıkarılır? İşte Pratik Yöntemler
Ticaret Bakanlığı, En Az Lise Mezunu ve KPSS 60 Puanla Kadın/Erkek Memur Alımı Yapıyor! Tıkla Başvur Ticaret Bakanlığı, En Az Lise Mezunu ve KPSS 60 Puanla Kadın/Erkek Memur Alımı Yapıyor! Tıkla Başvur
Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL'lik destek! Devlet bankası yine yaptı yapacağını Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL'lik destek! Devlet bankası yine yaptı yapacağını
Çok Okunanlar
Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek