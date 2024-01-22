Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar verildi

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'deki balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın faili Kadir Yasak, hakim karşısına çıktı. Yasak, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

KADİR YASAK'A KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS

Kadir Yasak, 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçlarından yargılandığı davada ceza aldı. Mahkeme heyeti, sanık Yasak'a müebbet hapis, 4 yıl 6 ay hapis, 9 yıl hapis ve bin TL adli para cezası verdi.

NELER YAŞANDI?

Yeşilköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya maruz kalan ve yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Mayıs'ta 19 sanık hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve diğer sanıkların da farklı sürelerde hapis cezası istendi.

Öte yandan Yeşilköy'deki balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili 20 sanık hakkında dava açılmıştı.

Ece Erken, mahkemeye verdiği dilekçeyle davaya katılmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenecek olan Seren Serengil için 3. defa zorla getirme kararı verdi. Serengil, duruşmaya gelmediği takdirde suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.