Ece Gürel'e 'Witchcraft Eğitimi' İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ece Gürel'in Vefatı ve Şüpheli Gözaltısı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümünün ardından, 'Witchcraft eğitimi' verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Hale Ö adliyeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Hale Ö, Gürel'e eğitim verdiğine dair bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar sonucunda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hale Ö'nün sorgusu şu anda devam ediyor.

Ece Gürel'in Kaybolma Süreci

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na ulaşmak üzere ayrılan Ece Gürel, yakınlarının yaptıkları ihbarlar üzerine arama kurtarma ekipleri tarafından 4 gün boyunca arandı. 4 Mart'ta, yapılan arama çalışmaları sırasında, Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar bulundu.

Vefatı ve Cenaze Töreni

Gece saat 01:15 sıralarında sarp bir alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürel'in cenazesi, dün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

Hale Ö'nün Açıklamaları

Hale Ö, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti. 'Witchcraft eğitimi'nin astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi çeşitli başlıklar altında gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e, "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e, "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.