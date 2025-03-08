Ece Gürel'e 'Witchcraft Eğitimi' Verdiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Ece Gürel'e 'Witchcraft Eğitimi' Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gürel'e, 'Witchcraft eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Ö. gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Hale Ö.'nün sosyal medya hesabında Gürel'e eğitim verdiğine dair yaptığı açıklamalar üzerine girdi. Hale Ö., 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlamasıyla sorgulanıyor.

Gözaltına alınan Hale Ö., yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendisinden eğitim aldığını öne sürdü. Söz konusu eğitimin astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi konular altında verildiği belirtildi.

Kayıp Ece Gürel'in Son Gelişmeleri

Gürel, 2 Mart Pazar günü, Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek ayrılmış ve ardından kaybolmuştu. Yakınlarının ihbarıyla bölgede, çok sayıda arama kurtarma ekibinin katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

4 gün süren arama çalışmaları sonucunda, Ece Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına 4 Mart tarihinde ulaşıldı. Gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı; ancak müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından Kocasinan Mezarlığında toprağa verildi.