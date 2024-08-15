Eceabat'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Eceabat'taki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan etkin bir müdahale sürdürülüyor. Yangın, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Büyükanafarta köyü yakınlarında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlak verdi.

Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Yangının fark edilmesinin hemen ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgedeki ekipler, hem havadan hem de karadan söndürme çalışmaları başlatmış durumda.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yangın ekiplerinin müdahale sırasında yolda meydana gelen bir trafik kazasında, 17 AAC 399 plakalı pikapla çarpışan iki orman işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, dumandan etkilenen bazı orman işçileri de hastanede tedavi altına alındı.

Girişler Durdu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yangın nedeniyle bölgedeki ziyaretlerde tedbir alındığını açıkladı. Yapılan duyuruda, "Eceabat ilçesi civarındaki orman yangını dolayısıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur,” denildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri de yangınla mücadele eden işçilere su dağıtarak destek sağlıyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.