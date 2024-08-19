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ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in Birliğe Dönmesini Sağlamaya Çalışıyor

ECOWAS, bölgedeki güvenliği artırmak için Burkina Faso, Mali ve Nijer'i birliğe geri dönmeye davet ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:11
ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in Birliğe Dönmesini Sağlamaya Çalışıyor

ECOWAS'tan Dönüş Çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer'in kuruluşlarına geri dönmesi için yoğun çabalar sarf ediyor.

ECOWAS Toplantısında Önemli Açıklamalar

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) bildirdiğine göre, Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abidjan'da yapılan ECOWAS Parlamentosu Ortak Komite Toplantısı'na Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Benjamin Kalu başkanlık etti.

Kalu, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılmasının bölgedeki güvenlik sorunlarını daha da kötüleştireceğini belirtti. ''Diplomasi yoluyla bu üç ülkeyle sorunları çözme çabası içerisindeyiz. Onlara bu aileye geri dönmeleri için kapılarımız açık. Onlara ihtiyacımız var.'' diyerek durumu vurguladı.

Yakında Gerçekleşecek Ziyaretler

Benjamin Kalu, ECOWAS Parlamentosu komite üyelerinin önümüzdeki günlerde Burkina Faso, Mali ve Nijer'i ziyaret edeceklerini açıkladı.

Ülkelerin Ayrılışı ve Yeni İttifak

Burkina Faso, Mali ve Nijer, Şubat ayında ECOWAS'tan ayrılmış ve Sahel Devletleri İttifakı (AES) adlı yeni bir oluşum kurmuşlardı. Bu üç ülkenin liderleri, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de gerçekleşen ilk zirvede, 'Sahel Devletleri Konfederasyonu'nu kurmayı hedefleyen ortak bir bildiri imzaladılar. Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, bir yıllığına AES'nin dönem başkanı olarak seçilmiştir.

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