ECOWAS Mahkemesi, Eski Gambiya Cumhurbaşkanını İnsan Hakları İhlallerinden Yargılayacak

ECOWAS, Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'i Yargılayacak

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından oluşturulan özel mahkeme, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'i ve ortaklarını, görevleri süresince işledikleri insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılayacak.

İnsan Hakları Savunucusu Falana'dan Açıklama

Nijerya'nın tanınmış insan hakları savunucusu Femi Falana, yazılı açıklamasında ECOWAS’ın özel mahkemesinin Jammeh'i ve onun destekçilerini yargılayabileceğini belirtti. Falana, mahkemenin özellikle Jammeh'in baskıcı rejimi altında 1994 ile 2017 yılları arasında işlenen ağır insan hakları ihlalleri için adalet sağlama yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Mahkeme, Diktatörlere Uyarı Niteliğinde

Falana, bu mahkemenin kurulmasını adalet yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi ve "ECOWAS, ilk kez bir üye ülkeyle işbirliği yaparak bu tür suçların yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurdu. Bu durum, diğer askeri ve sivil diktatörlere karşı ciddi bir uyarı niteliğinde" ifadesini kullandı.

Jammeh ve Junglers Timi'ne Yönelik Suçlamalar

Jammeh'in kurduğu ve "Junglers" olarak bilinen tim, yargısız infazlar, işkence, cinsel şiddet gibi suçlarla birlikte, 2005'te 50'den fazla Batı Afrikalı göçmenin öldürülmesi ile suçlanıyor. Bunlar arasında 9'u Nijerya vatandaşı olan kişiler de yer almakta.

Yargı Süreci ve Geçmiş Dönem Adalet İhtiyacı

ECOWAS, 15 Aralık 2024'te Jammeh'in görevi sırasında işlendiği ileri sürülen suçlara dair özel bir mahkemenin kurulmasına onay vermişti. Yıllardır Gambiya'daki diktatörlük mağdurları, adalet arayışındalar. 2021 yılında Hakikat, Uzlaşma ve Onarım Komisyonu (TRRC) kurularak faillerin yargılanması çağrısında bulunulmuştu.

Geçmişteki Yargılamalar

Jammeh'in hükümetinin İçişleri Bakanı Ousman Sonko, geçen yıl İsviçre'de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Almanya'da bir mahkeme, Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen timin üyesi olan Bai Lowe'ye müebbet hapis cezası verdi.

Jammeh'in 22 Yıllık İktidarı

Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te gerçekleştirdiği askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devraldı ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetti. 1 Aralık 2016'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Adama Barrow'a karşı kaybeden Jammeh, sonuçları kabul etmeyerek iktidarı bırakma çağrılarını reddetti.

Görevini 19 Ocak 2017'de Barrow'a devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak 2017'de 90 günlük olağanüstü hal ilan etti. Ancak, baskılara dayanamayarak 21 Ocak 2017'de ülkeyi terk edip Ekvator Ginesi'ne gitmek zorunda kaldı.