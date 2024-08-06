ECOWAS, Nijerya'daki Protestoculara Diyalog Çağrısı Yaptı

ECOWAS'tan Protestolara Yanıt

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'da hayat pahalılığına karşı devam eden protestoların ortasında protestoculara Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun diyalog çağrısına cevap vermeleri için bir mesaj gönderdi.

Şiddet Olayları ve Üzüntü Duyulan Kayıplar

ECOWAS tarafından yapılan resmi açıklamada, 1 Ağustos'tan beri süren protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarından ve bazı eylemcilerin trajik şekilde hayatını kaybetmesinden derin bir hüzün duyulduğu belirtildi.

Barışçıl Protesto Hakkına Saygı

Açıklamada, Nijerya halkının barışçıl protesto hakkının tanındığı vurgulanarak, tüm paydaşlar protestoları durdurmak ve Nijerya ile ECOWAS bölgesindeki barış ve güvenliği korumak amacıyla Tinubu'nun diyalog çağrısına dikkat etmeye davet edildi.

Protestoların Nedeni ve Gözaltılar

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolar, 17 kişinin hayatını kaybetmesine, birçok kişinin yaralanmasına ve çeşitli binaların yanmasına yol açtı. Ülkede, protestolar nedeniyle toplamda 873 kişi gözaltına alındı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sivil Toplum Örgütleri ve Devlet Başkanı'nın Açıklaması

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 10 günlük bir protesto serisi düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. Öte yandan, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 4 Ağustos’ta yaptığı ulusa seslenişte, protestoların sona ermesi çağrısında bulunmuş ve diyalog yollarının tercih edilmesini istemişti.

Yükselen Akaryakıt Fiyatları

Geçmişte, 29 Mayıs 2023 tarihinde petrol ürünlerindeki sübvansiyonların kaldırılması, akaryakıt fiyatlarının litrede 185 nairadan (0,24 dolara) 620 nairaya (0,82 dolara) çıkmasıyla sonuçlandı ve bu da hayat pahalılığını daha da arttırdı.