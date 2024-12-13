ECOWAS'tan 75 Milyon Dolarlık Yenilenebilir Enerji Tesisi Yol Haritası

ECOWAS, Yenilenebilir Enerji İçin Yol Haritasını Tamamladı

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 75 milyon dolarlık yenilenebilir enerji tesisi için yol haritası çalışmasının tamamlandığını duyurdu. ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, bu önemli gelişmeyi Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen '53. ECOWAS Bakanlar Konseyi Olağan Oturumu' sonrası açıkladı.

Temiz Enerji Çözümleri İçin Rekabetçi Teklifler

Touray, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında destek sağlamak amacıyla bu tesisin hibe, kredi ve garanti sunan rekabetçi teklif çağrıları ile faaliyet göstereceğini belirtti. Bu girişim, bölgedeki temiz enerji çözümlerini destekleyecek.

Boru Hattı Projesi

Bölgesel bütünleştirici projenin, Nijerya'yı Fas'a bağlayan doğal gaz boru hattı inşa etmeyi amaçladığını ifade eden Touray, bu boru hattının ECOWAS üyesi ülkeleri ve Moritanya’yı beslemesi ve ileride Avrupa'ya kadar uzanmasının planlandığını belirtti.

Pirinç Atağı Projesi

Bölgedeki gıda güvenliği konularına dikkat çeken Touray, ECOWAS’ın 'Pirinç Atağı' Projesi'ni başlattığını söyledi. Bu proje ile 2035 yılına kadar bölgesel pirinç üretiminde kendi kendine yeterliliği sağlamak hedefleniyor ve 33 milyon ton işlenmiş pirinç üretimi planlanıyor.

Birlik Çağrısı ve Güvenlik Temaları

Oturumda güvenlik tehditleri, terörizm, şiddet içeren aşırılık ve organize suç gibi konuların da önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyleyen Touray, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in örgütten ayrılma kararını yeniden gözden geçirmesi yönündeki umutlarını dile getirdi. Touray, bölgesel hedeflerin başarısı için birlik ve işbirliğinin önemine dikkat çekerek, 'Bölgemizin gücü, kolektif çabalarımızda yatıyor.' ifadelerini kullandı.