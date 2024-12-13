DOLAR
34,93 -0,17%
EURO
36,7 -0,2%
ALTIN
2.982,14 0,91%
BITCOIN
3.541.781,13 -1,6%

ECOWAS'tan 75 Milyon Dolarlık Yenilenebilir Enerji Tesisi Yol Haritası

ECOWAS, 75 milyon dolarlık yenilenebilir enerji tesisi için yol haritasını tamamladı ve önemli projeleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:03
ECOWAS'tan 75 Milyon Dolarlık Yenilenebilir Enerji Tesisi Yol Haritası

ECOWAS, Yenilenebilir Enerji İçin Yol Haritasını Tamamladı

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 75 milyon dolarlık yenilenebilir enerji tesisi için yol haritası çalışmasının tamamlandığını duyurdu. ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, bu önemli gelişmeyi Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen '53. ECOWAS Bakanlar Konseyi Olağan Oturumu' sonrası açıkladı.

Temiz Enerji Çözümleri İçin Rekabetçi Teklifler

Touray, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında destek sağlamak amacıyla bu tesisin hibe, kredi ve garanti sunan rekabetçi teklif çağrıları ile faaliyet göstereceğini belirtti. Bu girişim, bölgedeki temiz enerji çözümlerini destekleyecek.

Boru Hattı Projesi

Bölgesel bütünleştirici projenin, Nijerya'yı Fas'a bağlayan doğal gaz boru hattı inşa etmeyi amaçladığını ifade eden Touray, bu boru hattının ECOWAS üyesi ülkeleri ve Moritanya’yı beslemesi ve ileride Avrupa'ya kadar uzanmasının planlandığını belirtti.

Pirinç Atağı Projesi

Bölgedeki gıda güvenliği konularına dikkat çeken Touray, ECOWAS’ın 'Pirinç Atağı' Projesi'ni başlattığını söyledi. Bu proje ile 2035 yılına kadar bölgesel pirinç üretiminde kendi kendine yeterliliği sağlamak hedefleniyor ve 33 milyon ton işlenmiş pirinç üretimi planlanıyor.

Birlik Çağrısı ve Güvenlik Temaları

Oturumda güvenlik tehditleri, terörizm, şiddet içeren aşırılık ve organize suç gibi konuların da önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyleyen Touray, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in örgütten ayrılma kararını yeniden gözden geçirmesi yönündeki umutlarını dile getirdi. Touray, bölgesel hedeflerin başarısı için birlik ve işbirliğinin önemine dikkat çekerek, 'Bölgemizin gücü, kolektif çabalarımızda yatıyor.' ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Bakan Fidan’dan Esed Açıklaması: Minimum Can Kaybı Hedefi
3
İsrail'in Lübnan ile Ateşkes İhlalleri 17. Gününde 5 Kez Gerçekleşti
4
Nancy Pelosi Lüksemburg'da Düşerek Yaralandı
5
Güler: Suriye'de Fırsat Penceresi Açıldı, Uluslararası Camia İsrail'e Sessiz Kalmamalı
6
Giresun'da Kaldırımda Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
7
Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Tutuklama

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç