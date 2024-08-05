ECOWAS'tan Nijer ve Benin'e Sınır Açma Çağrısı

ECOWAS'tan Önemli Sınır Açma Çağrısı

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Benin ve Nijer'in ortak sınırlarını yeniden açmaları gerektiğini vurguladı. Nijerya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, ECOWAS Ticaretin Serbestleştirilmesi Programı Görev Gücü Başkanı Mohamed Ibn Chambas, iki ülke arasında sürdürülen üst düzey diyaloğa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Diyalogun Önemi

Chambas, Benin ve Nijer'in aralarındaki görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla aşmaları gerektiğini ifade ederek, ortak sınırlarını açmalarının önemine dikkat çekti. İki ülke arasındaki mal ve kişi trafiğinin serbestlettirilmesinin; sınır ötesi nakliyeciler, tüccarlar ve yolcular için büyük bir rahatlama sağlayacağını belirtti.

Geçmiş ve İlişkiler

Öte yandan, Benin yönetiminin, mayıs ayında deniz kıyısı olmayan Nijer'in Benin limanı üzerinden ham petrol ihraç etmesine yasak getirdiği belirtiliyor. Bu durum, Nijer'de geçen yıl meydana gelen askeri darbe sonrası ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuştu. Benin, darbe sonrası diğer Batı Afrika ülkeleriyle birlikte Nijer'e sınır kapatma gibi yaptırımlar uygulamıştı. Ancak, söz konusu yaptırımların şubat ayında hafifletildiği bildirilmektedir.