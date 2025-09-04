Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın

Husic'in çağrısı

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Ed Husic, Başbakan Anthony Albanese hükümetine, Avustralya-İsrail çifte vatandaşlarını İsrail ordusuna katılmamaları yönünde uyarması çağrısında bulundu.

Sydney Morning Herald tarafından aktarılan haberde, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştiren Husic'in parlamentoda çifte vatandaşlara ilişkin konuştuğu belirtildi. Husic, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya koyduğunu hatırlatarak, çifte vatandaşların bu kapsamda orduya çağrılabilecekleri ihtimaline dikkat çekti.

Husic, bazı çifte vatandaşların halihazırda İsrail ordusuna katılmak için Avustralya'yı terk ettiğini ifade ederek, "Lütfen (orduya) katılmayın mesajını vermeliyiz." dedi ve bu kişilerin orduya katılmaları halinde "soykırım suçlamalarına ortak olacaklarına" işaret etti.

Ayrıca Husic, "soykırım ihtimali" olan durumlarda çifte vatandaşların yabancı bir orduya katılmasının önlenmesi için yasa reformu yapılmasını önerdi.

Kabine gelişmeleri

3 Mayıs'taki genel seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelen Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, yeni kabinesini duyurmuştu. Ed Husic, Avustralya'nın ilk Müslüman bakanı olarak biliniyor ve Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etmiş eski Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanıydı; yerine Tim Ayres getirilmişti.

Husic, yeni kabinede yer almamasına ilişkin ABC News'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin görüşleri nedeniyle İşçi Partisi tarafından cezalandırıldığını söylemişti.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11 bin 615 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 339'a çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 70 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.