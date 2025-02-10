DOLAR
35,99 0%
EURO
37,21 0,01%
ALTIN
3.354,52 -1,44%
BITCOIN
3.519.892,55 -1,6%

Ed Sheeran'ın Hindistan Performansı Yarıda Kesildi

Ed Sheeran'ın Bengaluru'daki sokak performansı, polis izni eksikliği nedeniyle yarıda kesildi. Şarkıcı, izin aldıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:34
Ed Sheeran'ın Hindistan Performansı Yarıda Kesildi

Ed Sheeran'ın Sokak Performansı Engel ile Karşılaştı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde, ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesine polis müdahale etti. Performansı yarıda kesilen Sheeran, organizasyonun izni olmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sheeran, dünya turu kapsamına dâhil olan konser serisi için Bengaluru'ya geldi. Konser öncesi, gitarını alarak sokakta sürpriz bir performansa imza atmak isteyen şarkıcı, kent polisinin engeliyle karşılaştı.

Polis yetkilileri, organizatör grubun Ed Sheeran’ın sokakta performans sergilemesi için gerekli izni talep ettiğini, ancak şehirdeki yoğun kalabalık nedeniyle bu iznin verilmediğini söyledi. Bu durum, Sheeran’ın hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ed Sheeran ise sosyal medya platformu Instagram üzerinden bu olaya yanıt verdi. Hikaye kısmında, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok," şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu gelişme, Sheeran’ın Hindistan’daki tutkulu hayranları arasında tartışmalara yol açarken, konser tarihleriyle ilgili beklentiler artmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orta Karadeniz ve İç Anadolu'ya Kar Uyarısı
2
Ankara'da Anne, İki Çocuk Öldürdü: Cinnet Geçirdiği İddia Ediliyor
3
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
4
Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeni Fakülteler Kuruldu
5
İzmir Körfezi'ne Atık Su Deşarjına 1,6 Milyon Lira Ceza
6
Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor
7
Ataşehir'de 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açıldı

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!