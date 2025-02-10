Ed Sheeran'ın Hindistan Performansı Yarıda Kesildi

Ed Sheeran'ın Sokak Performansı Engel ile Karşılaştı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde, ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesine polis müdahale etti. Performansı yarıda kesilen Sheeran, organizasyonun izni olmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sheeran, dünya turu kapsamına dâhil olan konser serisi için Bengaluru'ya geldi. Konser öncesi, gitarını alarak sokakta sürpriz bir performansa imza atmak isteyen şarkıcı, kent polisinin engeliyle karşılaştı.

Polis yetkilileri, organizatör grubun Ed Sheeran’ın sokakta performans sergilemesi için gerekli izni talep ettiğini, ancak şehirdeki yoğun kalabalık nedeniyle bu iznin verilmediğini söyledi. Bu durum, Sheeran’ın hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ed Sheeran ise sosyal medya platformu Instagram üzerinden bu olaya yanıt verdi. Hikaye kısmında, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok," şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu gelişme, Sheeran’ın Hindistan’daki tutkulu hayranları arasında tartışmalara yol açarken, konser tarihleriyle ilgili beklentiler artmaya devam ediyor.