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Eda Nur Kaplan'ın şikayet ettiği şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı!

Ankara'da intihar ederek canına kıyan Eda Nur Kaplan'ın Yusuf G. Ve Mehmet A. isimli kişiler tarafından tecavüze uğradığı, ve ölümünden önce polise giderek konuyla ilgili şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti ve Yusuf G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

10 Ağustos 2021 Salı 17:37
Eda Nur Kaplan'ın şikayet ettiği şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı!
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve gece 00:40 sularında oturduğu sitenin beton zemininde hareketsiz yatan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. 


Eda Nur Kaplan'ın annesi ve babasının ayrı olması nedeniyle sevgi evine yerleştirildiği ve 18 yaşını doldurması üzerine 2021 yılının Ocak ayında buradan ayrıldığı öğrenilmişti. Sevgi evinden çıktıktan sonra ablasıyla yalamaya başlayan Eda Nur'un iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, daha sonra Eda Nur'un polise giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yaşadığı olayın psikolojisini bozduğu değerlendirilirken Eda Nur Kaplan'ın emniyete verdiği ifadesinde Yusuf G. ve Mehmet A.'nın kendisine rızası olmadan saldırdıklarını ve bir otel odasında tecavüze uğradığını söylediği belirtilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında  Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet dilekçesinde adı geçen Yusuf G.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Yusuf G.'nin Ahlak Büro Amirliğine teslim edildiği ve buradaki sorgulamasının devam ettiği aktarıldı.


Son Güncelleme: 10.08.2021 17:37
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Anahtar Kelimeler:
SoruşturmaIntiharEda Nur Kaplan
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