Eda Nur Kaplan'ın şikayet ettiği şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve gece 00:40 sularında oturduğu sitenin beton zemininde hareketsiz yatan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Eda Nur Kaplan'ın annesi ve babasının ayrı olması nedeniyle sevgi evine yerleştirildiği ve 18 yaşını doldurması üzerine 2021 yılının Ocak ayında buradan ayrıldığı öğrenilmişti. Sevgi evinden çıktıktan sonra ablasıyla yalamaya başlayan Eda Nur'un iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, daha sonra Eda Nur'un polise giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yaşadığı olayın psikolojisini bozduğu değerlendirilirken Eda Nur Kaplan'ın emniyete verdiği ifadesinde Yusuf G. ve Mehmet A.'nın kendisine rızası olmadan saldırdıklarını ve bir otel odasında tecavüze uğradığını söylediği belirtilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet dilekçesinde adı geçen Yusuf G.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Yusuf G.'nin Ahlak Büro Amirliğine teslim edildiği ve buradaki sorgulamasının devam ettiği aktarıldı.