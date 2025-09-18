Eda ve Metin Özülkü Manavgat'ta Konser Verdi — Turistler Şarkılara Eşlik Etti

Eda ve Metin Özülkü, Manavgat'ta verdikleri konserde yerli ve yabancı turistlerle şarkıları paylaştı; MASTOB Başkanı Zafer Süral çifte plaket sundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 00:27
Eda ve Metin Özülkü Manavgat'ta Konser Verdi — Turistler Şarkılara Eşlik Etti

Eda ve Metin Özülkü Manavgat'ta Konser Verdi

Konserin öne çıkanları

Ünlü müzisyen çift Eda ve Metin Özülkü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde sahne alarak dinleyicileriyle buluştu. Konserde, çiftin sevilen şarkılarına hem yerli hem de yabancı turistler eşlik etti.

Seyircileri selamlayan Metin Özülkü, eserlerinin ilham kaynağının eşi Eda Özülkü olduğunu belirtti. Konuşmasında, 37 yıllık evli olduklarına dikkat çekerek hayatın acılarını ve sevinçlerini şarkılarına yansıttıklarını söyledi.

Özülkü, evliliğin önemine vurgu yaparak çiftlerin birbirine saygı göstermesi gerektiğine işaret etti. Eserlerin ortaya çıkış hikayelerini evliliklerindeki yaşam kesitleriyle örneklendirip sahnede anlattılar ve performansları sık sık alkış aldı.

Konser sırasında çift, Türk müziğinin değerlerinden Barış Manço'yu da andı. Bir ara Eda Özülkü şarkılarını seyircilerin arasında seslendirirken Rus turistlerle şakalaştı; bunun üzerine müzisyen çift, Rusların sembol şarkısı Kalinka'yı da seslendirdi.

Konser sonunda Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı ve Victory Be Mine Hotel sahibi Zafer Süral, çifte bir plaket takdim etti.

Süral, Manavgat gibi önemli turizm merkezlerinde tanınmış şarkıcıların misafirlerle buluşmasının turizm hareketliliğinin sürmesine katkı sunduğunu belirtti.

Ünlü müzisyen çift Eda ve Metin Özülkü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde sahne...

Ünlü müzisyen çift Eda ve Metin Özülkü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde sahne aldı.

Ünlü müzisyen çift Eda ve Metin Özülkü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde sahne...

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi
2
Kocaeli Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı
5
Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı
6
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Ağırladı
7
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30. Yılını Bişkek'te Kutladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa