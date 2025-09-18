Eda ve Metin Özülkü Manavgat'ta Konser Verdi — Turistler Şarkılara Eşlik Etti

Eda ve Metin Özülkü Manavgat'ta Konser Verdi

Ünlü müzisyen çift Eda ve Metin Özülkü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde sahne alarak dinleyicileriyle buluştu. Konserde, çiftin sevilen şarkılarına hem yerli hem de yabancı turistler eşlik etti.

Seyircileri selamlayan Metin Özülkü, eserlerinin ilham kaynağının eşi Eda Özülkü olduğunu belirtti. Konuşmasında, 37 yıllık evli olduklarına dikkat çekerek hayatın acılarını ve sevinçlerini şarkılarına yansıttıklarını söyledi.

Özülkü, evliliğin önemine vurgu yaparak çiftlerin birbirine saygı göstermesi gerektiğine işaret etti. Eserlerin ortaya çıkış hikayelerini evliliklerindeki yaşam kesitleriyle örneklendirip sahnede anlattılar ve performansları sık sık alkış aldı.

Konser sırasında çift, Türk müziğinin değerlerinden Barış Manço'yu da andı. Bir ara Eda Özülkü şarkılarını seyircilerin arasında seslendirirken Rus turistlerle şakalaştı; bunun üzerine müzisyen çift, Rusların sembol şarkısı Kalinka'yı da seslendirdi.

Konser sonunda Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı ve Victory Be Mine Hotel sahibi Zafer Süral, çifte bir plaket takdim etti.

Süral, Manavgat gibi önemli turizm merkezlerinde tanınmış şarkıcıların misafirlerle buluşmasının turizm hareketliliğinin sürmesine katkı sunduğunu belirtti.

