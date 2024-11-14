Edebi Sofralar ile Dünya Edebiyatı Sofralarını Tanıyın

Edebi Sofralar ile Dünya Edebiyatından Lezzetli Anlar

TRT 2'de yayınlanan Edebi Sofralar programı, dünya edebiyatının ünlü romanlarında yer alan yemek sahnelerini eşsiz bir şekilde ekrana taşıyor. Yapımcı Enes Erbay ve yönetmen Nergiz Erbay yönetimindeki bu ilgi çekici program, izleyicilere yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda içerik açısından da doyurucu bir deneyim vaat ediyor.

Dünya Edebiyatının Usta İsimleri

Yeni sezonunda, Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoy, Gabriel Garcia Marquez ve Necib Mahfuz gibi efsanevi yazarların eserlerine yer veren program, Diaroma sanatçısı Alper Bıçakoğlu tarafından tasarlanan maketlerle izleyicilere yakın bir bağ kurmayı hedefliyor. Programın sunuculuğunu ise Nihan Abir Kurt üstleniyor.

Bir Fikir Nasıl Doğdu?

Program fikrinin 2018 yılında ortaya çıktığını belirten Enes Erbay, "Herkes kitap okurken onu kafasında canlandırıyor. Biz de yemek sahneleri üzerinden 'bu sahneler gerçek anlamda çekilseydi nasıl olurdu' sorusuyla yola çıktık" dedi.

Türk Edebiyatından Dünya Edebiyatına

İlk iki sezonda Türk edebiyatının klasiklerine odaklanan program, üçüncü sezonda dünya klasiklerine yöneldi. Erbay, "Çok güzel tepkiler aldık. İzleyici açısından hem görsel olarak hem de içerik olarak doyurucu bir iş oldu. Dünya edebiyatına geçerken yapım anlamında farklılık yaratmak istedik" açıklamasında bulundu.

Kitabı Alan İzleyici

Erbay, herkesin ilgisini çeken programda, her bölümde uzman bir konuk ağırladıklarını ve doyurucu sohbetler gerçekleştirdiklerini belirtti. İzleyicilerin programı izledikten sonra kitap satın almasının, programın başarısını gösterdiğini vurguladı.

Diorama ile Görsel Zenginlik

Prodüksiyon zorluklarını aşmak için gerçek dekordan dioramaya geçtiklerini ifade eden Erbay, 13 kitaba ait 20 diorama eser hazırlandığını da sözlerine ekledi. Ayrıca, programın sona ermesinin ardından diorama eserlerin geçici sergisini yapmayı planlıyorlar.

Her Perşembe TRT 2'de!

Edebi Sofralar, her perşembe günü 20.30'da TRT 2 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Edebiyat severler için kaçırılmayacak fırsat!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.