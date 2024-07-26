Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Edebiyatın Çocuklar Üzerindeki Gücü: Ayrımcılığı Önlemekte Bir Araç Olarak Kullanımı

Edebiyat, çocuklar arasında zorbalık ve ayrımcılığın sona erdirilmesinde önemli bir araç olabilir. Jenny Molendyk Divleli'nin görüşleri.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:40
Edebiyatın Çocuklar Üzerindeki Gücü: Ayrımcılığı Önlemekte Bir Araç Olarak Kullanımı

Edebiyatın Gücü ve Önemli Rolü

Kanada kökenli eğitimci ve yazar Jenny Molendyk Divleli, edebiyatın çocuklar arasında zorbalık ve ayrımcı davranışların önüne geçme konusunda önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Ayrımcılık ve Zorbalıkla Mücadele

Divleli, yaptığı açıklamada, edebiyatın çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlarken, dünya genelinde artan ayrımcılık, ırkçılık ve akran zorbalığına karşı bilinçlenmelerini destekleyici bir rol oynadığını belirtti. Akran zorbalığının çocuklar arasında sıkça görülen bir tutum haline geldiğini ifade ederek, bunun nedenlerinin arasında çocukların konuşma bozukluğu ya da ailevi durumları gibi faktörlerin yer aldığını belirtti.

İnternet ve Siber Zorbalığın Tehlikesi

Divleli, zorbalığın sadece okul ortamıyla sınırlı kalmayıp, internet ve sosyal medya gibi dijital platformlara da taşındığını, bunun çocukların gelişiminde ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle online topluluklarda yaşanan siber zorbalığın sonuçlarının korkutucu olabileceğini vurguladı.

Çocuk Edebiyatının Önemi

Jenny Molendyk Divleli, akran zorbalığına karşı koymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, çocukların ilgisini çeken içeriklerin arttığını ifade etti. "Ayrımcılığın sona ermesi için sanatın rolü büyüktür." diyerek hikaye anlatımının önemine dikkat çekti. Çocuklar için yazılan kitapların empati oluşturan hikayeler sunarak, onlara kendilerini başkalarının yerine koyma fırsatı sağladığını belirtti.

Yeterli Eser Yok

Türkiye’de bu konuda yeterli eser sayısının olmadığına dikkat çeken Divleli, siber zorbalık konusunu ele alan kaynakların da çok az olduğunu söyledi. "Bu konuda daha fazla görünürlük sağlanması gerektiğine inanıyorum" diye ekledi.

Çocukları Bilinçlendirmek

Son dönemde, gençler arasında popüler hale gelen ayrımcı tutumların tehlikeli olabileceğini ifade eden Divleli, sorunla başa çıkmanın en etkili yolunun çocukların bilinçlendirilmesi olduğunu belirtti. Bu amaçla eğitici ve öğretici kitapların önemine vurgu yaptı.

Sanatın Rolü

Divleli, yalnızca edebiyat değil, tüm sanat dallarının bu konudaki etkisini görmek gerektiğini vurguladı. "Kendi sesi olan edebiyat" tanımının önemine değinen Divleli, ayrımcılığa maruz kalan insanların kendi hikayelerini anlatmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!