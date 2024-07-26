Edebiyatın Çocuklar Üzerindeki Gücü: Ayrımcılığı Önlemekte Bir Araç Olarak Kullanımı

Edebiyatın Gücü ve Önemli Rolü
Kanada kökenli eğitimci ve yazar Jenny Molendyk Divleli, edebiyatın çocuklar arasında zorbalık ve ayrımcı davranışların önüne geçme konusunda önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Ayrımcılık ve Zorbalıkla Mücadele
Divleli, yaptığı açıklamada, edebiyatın çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlarken, dünya genelinde artan ayrımcılık, ırkçılık ve akran zorbalığına karşı bilinçlenmelerini destekleyici bir rol oynadığını belirtti. Akran zorbalığının çocuklar arasında sıkça görülen bir tutum haline geldiğini ifade ederek, bunun nedenlerinin arasında çocukların konuşma bozukluğu ya da ailevi durumları gibi faktörlerin yer aldığını belirtti.
İnternet ve Siber Zorbalığın Tehlikesi
Divleli, zorbalığın sadece okul ortamıyla sınırlı kalmayıp, internet ve sosyal medya gibi dijital platformlara da taşındığını, bunun çocukların gelişiminde ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle online topluluklarda yaşanan siber zorbalığın sonuçlarının korkutucu olabileceğini vurguladı.
Çocuk Edebiyatının Önemi
Jenny Molendyk Divleli, akran zorbalığına karşı koymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, çocukların ilgisini çeken içeriklerin arttığını ifade etti. "Ayrımcılığın sona ermesi için sanatın rolü büyüktür." diyerek hikaye anlatımının önemine dikkat çekti. Çocuklar için yazılan kitapların empati oluşturan hikayeler sunarak, onlara kendilerini başkalarının yerine koyma fırsatı sağladığını belirtti.
Yeterli Eser Yok
Türkiye’de bu konuda yeterli eser sayısının olmadığına dikkat çeken Divleli, siber zorbalık konusunu ele alan kaynakların da çok az olduğunu söyledi. "Bu konuda daha fazla görünürlük sağlanması gerektiğine inanıyorum" diye ekledi.
Çocukları Bilinçlendirmek
Son dönemde, gençler arasında popüler hale gelen ayrımcı tutumların tehlikeli olabileceğini ifade eden Divleli, sorunla başa çıkmanın en etkili yolunun çocukların bilinçlendirilmesi olduğunu belirtti. Bu amaçla eğitici ve öğretici kitapların önemine vurgu yaptı.
Sanatın Rolü
Divleli, yalnızca edebiyat değil, tüm sanat dallarının bu konudaki etkisini görmek gerektiğini vurguladı. "Kendi sesi olan edebiyat" tanımının önemine değinen Divleli, ayrımcılığa maruz kalan insanların kendi hikayelerini anlatmasının büyük önem taşıdığını belirtti.