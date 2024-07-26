Edebiyatın Çocuklar Üzerindeki Gücü: Ayrımcılığı Önlemekte Bir Araç Olarak Kullanımı

Edebiyatın Gücü ve Önemli Rolü

Kanada kökenli eğitimci ve yazar Jenny Molendyk Divleli, edebiyatın çocuklar arasında zorbalık ve ayrımcı davranışların önüne geçme konusunda önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Ayrımcılık ve Zorbalıkla Mücadele

Divleli, yaptığı açıklamada, edebiyatın çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlarken, dünya genelinde artan ayrımcılık, ırkçılık ve akran zorbalığına karşı bilinçlenmelerini destekleyici bir rol oynadığını belirtti. Akran zorbalığının çocuklar arasında sıkça görülen bir tutum haline geldiğini ifade ederek, bunun nedenlerinin arasında çocukların konuşma bozukluğu ya da ailevi durumları gibi faktörlerin yer aldığını belirtti.

İnternet ve Siber Zorbalığın Tehlikesi

Divleli, zorbalığın sadece okul ortamıyla sınırlı kalmayıp, internet ve sosyal medya gibi dijital platformlara da taşındığını, bunun çocukların gelişiminde ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle online topluluklarda yaşanan siber zorbalığın sonuçlarının korkutucu olabileceğini vurguladı.

Çocuk Edebiyatının Önemi

Jenny Molendyk Divleli, akran zorbalığına karşı koymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, çocukların ilgisini çeken içeriklerin arttığını ifade etti. "Ayrımcılığın sona ermesi için sanatın rolü büyüktür." diyerek hikaye anlatımının önemine dikkat çekti. Çocuklar için yazılan kitapların empati oluşturan hikayeler sunarak, onlara kendilerini başkalarının yerine koyma fırsatı sağladığını belirtti.

Yeterli Eser Yok

Türkiye’de bu konuda yeterli eser sayısının olmadığına dikkat çeken Divleli, siber zorbalık konusunu ele alan kaynakların da çok az olduğunu söyledi. "Bu konuda daha fazla görünürlük sağlanması gerektiğine inanıyorum" diye ekledi.

Çocukları Bilinçlendirmek

Son dönemde, gençler arasında popüler hale gelen ayrımcı tutumların tehlikeli olabileceğini ifade eden Divleli, sorunla başa çıkmanın en etkili yolunun çocukların bilinçlendirilmesi olduğunu belirtti. Bu amaçla eğitici ve öğretici kitapların önemine vurgu yaptı.

Sanatın Rolü

Divleli, yalnızca edebiyat değil, tüm sanat dallarının bu konudaki etkisini görmek gerektiğini vurguladı. "Kendi sesi olan edebiyat" tanımının önemine değinen Divleli, ayrımcılığa maruz kalan insanların kendi hikayelerini anlatmasının büyük önem taşıdığını belirtti.