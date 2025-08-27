Edgar Lungu'nun naaşı Zambiya'ya iade edilecek

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi Lungu'nun naaşının iadesini onayladı

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun cenazesinin ülkesine iade edilmesine ilişkin mahkeme kararını onayladı.

Mahkeme kararı ve gerekçe

Anayasa Mahkemesi, Pretorya Yüksek Mahkemesi'nin merhum cumhurbaşkanının cenazesinin ülkesine iade edilmesi yönündeki kararına karşı Lungu'nun ailesi tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme reddin gerekçesi olarak, doğrudan temyiz yoluna başvurulmasına olanak sağlayacak bir durumun bulunmadığını gösterdi.

Kararın sonuçları

Bu onayla birlikte, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesi kesinleşmiş oldu.

Zambiya Kabine Sekreteri Patrick Kangwa, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Merhum Cumhurbaşkanı, makamının statüsüne yaraşan, onurlu bir cenaze törenini hak ediyor.' dedi.

Anlaşmazlığın geçmişi

Eski Cumhurbaşkan Edgar Lungu, Zambiya'yı 2015-2021 yılları arasında yönetmiş, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zambiya hükümeti, Lungu için resmi bir cenaze töreni düzenlemek isterken, Lungu'nun ailesi merhumun vasiyetini gerekçe göstererek bu törene karşı çıktı. Aile, vasiyette Lungu'nun en büyük siyasi rakibi ve halefi olan mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın cenazeye katılmasını istemediğini öne sürdü ve naaşın Zambiya'ya nakledilmesine izin vermeyerek Johannesburg'da özel bir tören düzenleme kararı aldı.

Hükümet, özel törenin durdurulması için Güney Afrika'da mahkemeye başvurdu. Pretorya Yüksek Mahkemesi, hükümet ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreni yapılamayacağına hükmederek, 8 Ağustos'taki duruşmada naaşın resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar verdi. Aile bu kararı temyize götürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.