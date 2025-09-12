Edi Rama'ya Hükümeti Kurma Görevi Verildi — AI Bakan Diella Kabinede

Cumhurbaşkanı Begaj, hükümeti kurma görevini 11 Mayıs seçimlerini kazanan Edi Rama'ya verdi; kabinede yapay zekâ kaynaklı 'Sanal Bakan Diella' yer alıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:06
Edi Rama'ya Hükümeti Kurma Görevi Verildi — AI Bakan Diella Kabinede

Edi Rama'ya Hükümeti Kurma Görevi Resmen Verildi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törenle hükümeti kurma görevini 11 Mayıs genel seçimlerinde zafer ilan eden Edi Rama'ya verdi.

Törende Begaj, Başbakanlığın yanı sıra yapay zekâ tarafından oluşturulan Sanal Bakan Diella'nın kurulması ve işleyişinden de sorumlu olunacağını açıkladı.

Kabine ve Meclis İşleyişi

Ülkede yeni dönem milletvekillerinin gün içinde yemin ederek göreve başlaması ve yeni meclis başkanı ile yardımcılarının seçilmesi bekleniyor. Rama, Meclis Başkanlığına eski Savunma Bakanı Niko Peleshi'yi aday gösterdi.

Kabinede AI Bakan Diella kararı: Başbakan Rama, dün yaptığı açıklamada, aralarında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zekâ) Bakan Diella'nın da yer aldığı yeni kabine isimlerini duyurdu.

Kabinede şu isimler yer aldı: Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu, Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka.

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Rama, 11 Mayıs genel seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 vekil sokarak zafer ilan etmişti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj (sağda), hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Edi Rama'ya (solda) verdi. Arnavutluk'ta hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle Begaj tarafından, 11 Mayıs genel seçiminde zafer ilan eden Rama'ya verildi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj (sağda), hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Edi Rama'ya...

