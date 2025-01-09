Edip Akbayram'ın Sağlık Durumu Güncelleniyor: Ailesinden Açıklama

Edip Akbayram Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, son yaşadığı talihsiz bir olay sonucunda hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde yataktan düşen 75 yaşındaki sanatçının, iç kanama şüphesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile ilk müdahale gerçekleştirildi ve Akbayram yoğun bakıma alındı. Güncel sağlık durumu hakkında bilgileri sanatçının ailesi, kızı Türk Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve eşi Ayten Akbayram kamuoyuyla paylaştı.

Aileden Ortak Açıklama

Açıklamada, Edip Akbayram'ın daha önce zatürre tedavisi sonrası taburcu olduğu ve sabah saatlerinde farklı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye getirildiği ifade edildi. Aile, şu ifadelerde bulundu:

"Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

Akbayram’ın sevenleri, ünlü sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dua etmeye devam ediyor.