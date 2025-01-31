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Edirne Adliyesi'nde Mübaşirlikten Avukatlığa İlham Verici Yolculuk

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak başlayan Emre Şahinerol, avukatlık kariyerine adım attı. Başarı hikayesi dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:37
Edirne Adliyesi'nde Mübaşirlikten Avukatlığa İlham Verici Yolculuk

Edirne Adliyesi'nde Mübaşirlikten Avukatlığa İlham Verici Yolculuk

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (25), hukuk eğitiminin ardından avukatlık stajını tamamlayarak yeni bir kariyer adımına imza attı.

Başarı Dolu Bir Eğitim Hayatı

Pandemi sürecinde Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitim hayatına başlayan Şahinerol, üçüncü sınıfta KPSS sınavıyla Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak atandı. Mübaşirlik görevi ve hukuk eğitimini eş zamanlı olarak yürütme başarısını gösterdi.

Avukatlık Ruhsatı Töreni

Mezuniyetinin ardından avukatlık stajını da tamamlayan Şahinerol, Edirne Barosu'nda düzenlenen törende Baro Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden tarafından avukatlık ruhsatını aldı. Ergüden, cübbesini giydirerek başarı dileklerinde bulundu.

Yeni Unvanına Adım Atarken

Tören sonunda mübaşir Remzi Gürdal, yüksek sesle 'Avukat Emre Şahinerol' diyerek eski meslektaşına yeni unvanıyla hitap etti. Avukat Şahinerol, "Edirne Adliyesi'nde 2 yıl önce mübaşir olarak göreve başladım. Eğitim ve stajımı tamamladıktan sonra aynı kapıdan avukat olarak girdim" şeklinde konuştu.

Şahinerol, mübaşir olarak geçirdiği süre boyunca duruşmaları izleme, dosyaları okuma ve hukuk camiasındaki diğer mensuplarıyla etkileşim kurma fırsatı bulduğunu vurguladı. "Mübaşir olarak görev yapmam avukatlık mesleğime çok katkı sağladı. Hukukçu olmak, pratik yapmaktır. Duruşmaları izledim, dosyaları okudum, avukat, hakim ve savcılarla konuştum. Onlar bana tecrübelerini aktardılar," dedi.

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (fotoğrafta), hukuk fakültesinden...

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (fotoğrafta), hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak bu kez adliyeye avukat olarak adım attı. Edirne Barosu'nda düzenlenen törende, Baro Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden tarafından avukatlık ruhsatı Şahinerol'a takdim edildi.

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (fotoğrafta), hukuk fakültesinden...

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (fotoğrafta), hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak bu kez adliyeye avukat olarak adım attı. Edirne Barosu'nda düzenlenen törende, Baro Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden tarafından avukatlık ruhsatı Şahinerol'a takdim edildi.

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