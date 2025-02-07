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Edirne'de 1 Ton 223 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarla 1 ton 223 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Vali Sezer, mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:17
Edirne'de 1 Ton 223 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Vali Sezer, Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Büyük Yakalamalar ve Rekor Miktarlar

Geçtiğimiz ay içerisinde, 230 kilogram esrar, 980 kilogram skunk, 13 kilogram kokain, 3 bin 391 ecstasy ve 11 bin 690 sentetik ecza gibi rekor miktarlarda uyuşturucu maddelerin yakalandığını bildirdi. Sezer, bu başarıların sırasıyla emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda elde edildiğini sözlerine ekledi.

Mücadele Kararlılığı Devam Edecek

Uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirten Vali Sezer, operasyonlar esnasında ayrıca oto yedek parça, elektronik sigara gibi çok sayıda gümrük kaçağı eşyanın da ele geçirildiğine dikkat çekti. Bu tür operasyonların suçla mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte basın...

Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte basın toplantısı düzenledi. Sezer, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte basın...

Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte basın toplantısı düzenledi. Sezer, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

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