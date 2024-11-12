Edirne'de 10 Ayda 4 Ton Uyuşturucu Yakalandı!

Edirne'de Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Etkili Mücadele

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın ilk on ayında toplam 3 ton 997 kilogram uyuşturucu yakalandığını açıkladı. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yakalanan Uyuşturucu Miktarları Ve Piyasa Değeri

Vali Sezer, sınır kapıları ve şehir genelinde güvenlik güçlerinin etkili çalışmaları sayesinde önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti. Yılı kapsayan bu süre zarfında yapılan operasyonlarda 2 ton 190 kilogram esrar, 611 kilogram kokain, 1.022 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 106 kilogram metamfetamin, 30 kilogram bonzai, 7 milyon 50 bin kök kenevir, 1 milyon ecstasy ve 150 bin 153 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira olduğu belirtildi.

Diğer Ele Geçirilen Malzemeler

Vali Sezer ayrıca, bu dönemde 334 kilogram altın ile çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıkla, Edirne'nin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), kentte bu yılın 10 ayında 3 ton 997 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.