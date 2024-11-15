Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Denetimler Sürüyor

Kent genelinde devam eden denetim ve kontrollerle, göçmen kaçakçılığına karşı önlemler artırıldı. Ekipler, kontroller sırasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

Yakaladıkları yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.