DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,37 -0,35%
ALTIN
2.835,44 -0,02%
BITCOIN
3.024.518,65 -0,1%

Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:28
Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Denetimler Sürüyor

Kent genelinde devam eden denetim ve kontrollerle, göçmen kaçakçılığına karşı önlemler artırıldı. Ekipler, kontroller sırasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

Yakaladıkları yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zaragoza'daki Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kırklareli'nde Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Recep Çetin Tutuklandı
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı
4
Bakanlık, İzmir Körfezi Temizliği İçin Çalıştay Düzenledi
5
Hasan Kaçan'dan Yeni Mizah Projesi: 'Cukk!'
6
Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Adana'da PKK/YPG Üyesine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!