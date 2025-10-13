Edirne'de 105,2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi — 4 Şüpheli Adliyeye Sevk

Edirne'de 105,2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen tır takibe alındı. Narkotik dedektör köpeği "Atlas", x-ray kontrolü sırasında şüpheli bölgelere tepki verdi.

Dorsenin arka tarafında yapılan aramada, yasal yük üzerinde ve arasında siyah ve mavi renkli çantalar görüldü. Çantalardaki 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucunun alıcılarına yönelik de araştırma yaptı. Bu kapsamda düzenlenen ikinci operasyonda, uyuşturucuların alıcısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu karşılığında ödenmek üzere yaklaşık 35 bin avro para ele geçirildi.

Bir şüphelinin üzerinden çıkan basın kartının üzerindeki "kriminal polis haberleri muhabir" ibareleri dikkati çekti; yapılan incelemede kartın sahte olduğu tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 4 şüpheli adli makama sevk edildi.

