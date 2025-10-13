Edirne'de 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Edirne'de 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, bir tırda 105 kilo 234 gram esrar ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı.

Operasyon ve bulgular

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen tır takibe alındı. Narkotik dedektör köpeği 'Atlas', x-ray kontrolü sırasında şüpheli bölgelere tepki verdi. Dorsenin arka tarafında yapılan aramada, yasal yük üzerinde ve arasında siyah ve mavi renkli çantalarda bulunan 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar bulundu.

Ekiplerin çalışmasını genişletmesiyle, uyuşturucunun alıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda tır sürücüsü ile uyuşturucuların alıcısı olduğu tespit edilen üç şüpheli daha yakalandı. Operasyon sırasında uyuşturucu karşılığında ödenmek üzere yaklaşık 35 bin avro para da ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Bir şüphelinin üzerinden çıkan basın kartında 'kriminal polis haberleri muhabir' ibaresi dikkat çekti; yapılan incelemede kartın sahte olduğu belirlendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

