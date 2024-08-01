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Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de jandarma, düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 11 kişiyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:01
Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne ilinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç olaylarını önlemek amacıyla sürekli olarak denetim ve kontroller gerçekleştiriyor.

Denetim ve Kontroller Devam Ediyor

Ekipler, sadece şehir merkezinde değil, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de denetimler yaparak 11 düzensiz göçmeni tespit etti. Bu kişilerin, yasal olmayan yollarla ülkeye girdiği belirlendi.

Yasal Süreç Başlattı

Yakalanan göçmenler, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi de gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 11düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 11düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 11düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 11düzensiz göçmen yakalandı.

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