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Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:31
Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne ilinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 11 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

Güvenlik Güçlerinin Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, düzensiz göçün önüne geçmek amacıyla kent genelinde düzenli olarak denetim ve kontroller yapmaktadır. Bu kapsamda, ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu toplamda 11 düzensiz göçmen tespit edildi. İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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