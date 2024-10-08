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Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:02
Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Devam Eden Denetimler

Emniyet ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde kapsamlı denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Yakalanan Göçmenlerin Milliyetleri

Yapılan denetimler sonucunda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

İşlemler ve Sonrası

Gözaltına alınan göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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