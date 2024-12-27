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Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:35
Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Afganistan ve Pakistan Uyruklu Göçmenler

Yapılan operasyonlar sonucunda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 göçmen kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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