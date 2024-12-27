Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Afganistan ve Pakistan Uyruklu Göçmenler
Yapılan operasyonlar sonucunda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 göçmen kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.