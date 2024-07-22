Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Tespit Edildi

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, il genelindeki düzenli denetimler sırasında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Açıklaması

Edirne Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele amacıyla sıkı denetim ve kontroller gerçekleştirmeye devam ediyor.

Lalapaşa ve İpsala'da Denetim Yapıldı

Jandarma ekipleri, Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde yaptıkları denetimler neticesinde 12 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Yakalanan kişilerin gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği bildirildi.

Bu tür operasyonlar, ülkede düzensiz göçün önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.